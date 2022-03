Vai superar Aquaman? Missão Impossível 7 e 8 terão grandes cenas submarinas

Missão Impossível 7 e 8 passaram por diversos problemas na produção e adiamentos em razão da pandemia de COVID-19, o que encareceu os projetos. Há outro elemento que torna os filmes com Tom Cruise ainda mais caros: um submarino.

Conforme o THR, os filmes terão um submarino, o que, naturalmente, deve envolver algumas sequências subaquáticas.

O submarino já estava planejado para ser incluído em Missão Impossível 8, embora o roteiro não tivesse sido escrito ainda.

Além disso, Tom Cruise e McQuarrie acabaram decidindo incluir o veículo no sétimo filme da franquia, embora tecnicamente já tivessem encerrado as gravações.

Detalhes sobre as sequências e o papel do submarino no filme não foram revelados.

Missão: Impossível 7 chega em 2023

Pela primeira vez na franquia, Missão: Impossível usará dois filmes para contar uma mesma história. Com isso, o oitavo longa da série já está confirmado.

Caso isso não acontecesse, Missão: Impossível 7 teria quase três horas de duração. A informação foi confirmada pelo diretor Christopher McQuarrie.

Christopher McQuarrie, inclusive, comanda os dois filmes. Assim, repete a parceria de sucesso com Tom Cruise.

O elenco terá ainda os nomes de Hayley Atwell (Agente Carter), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia), Shea Whigham (Agente Carter) e o retorno de Vanessa Kirby.

O papel de vilão do filme deve ficar com Esai Morales. O ator é conhecido por Titãs.

Missão: Impossível 7 chegará aos cinemas em 14 de julho de 2023.