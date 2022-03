“Vamos tentar bater o Caveleiro das Trevas”, diz produtor de Batman

Os fãs da DC consideram os filmes do Batman de Christopher Nolan como os melhores do herói. Agora, a história que nasce com Robert Pattinson quer superar a trilogia de o Cavaleiro das Trevas.

O Cavaleiro das Trevas ficou marcado pelo tom sombrio de Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale. O segundo filme da trilogia é o ponto alto, com o vilão Coringa de Heath Ledger.

O personagem de Robert Pattinson, em filme com direção de Matt Reeves, tenta seguir o mesmo caminho. Bem como O Cavaleiro das Trevas, esse Batman tenta ser sombrio – além de apostar em uma certa violência.

Para o produtor Dylan Clark, um objetivo do novo Batman é justamente superar O Cavaleiro das Trevas. Como contou para revista Empire, o profissional afirmou isso diretamente para Christopher Nolan.

“Olhe, nós vamos tentar fazer o melhor Batman de todos. Nós vamos tentar bater você”, declarou o produtor.

Para isso, a produção teve muitas preocupações sobre o Bruce Wayne de Robert Pattinson.

“Matt está interessado em levar o personagem ao limite emocional e balançar a essência dele. Nós vimos muitas histórias boas com Bruce Wayne vendo o assassinato dos pais e tentando superar com o objetivo de ser o Batman perfeito. Mas, ele quis fazer uma história em que Bruce supera essa origem, mas ainda não sabe exatamente como ser o Batman”, contou ainda Clark.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.