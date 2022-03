Versão mais interessante do Homem-Aranha continua sendo ignorada pelo MCU

A versão mais interessante do Homem-Aranha continua sendo ignorada pela Marvel. Provavelmente nunca a veremos no MCU.

Trata-se de Ben Reilly, o clone de Peter Parker, o Homem-Aranha. O personagem deu o que falar em sua introdução nos quadrinhos, mas logo acabou conquistando um pouco mais de carinho dos fãs.

Ben Reilly é um clone criado por Miles Warren, um vilão que também é conhecido como Chacal.

Inicialmente, os escritores queriam fazer de Ben Reilly o Homem-Aranha original, com Peter Parker sendo o verdadeiro clone, mas essa ideia teve uma recepção tão negativa que a história mudou, com Ben apenas tendo sido levado a acreditar que era o original.

Ben Reilly e Peter Parker chegaram a ter uma rivalidade em um momento, mas eles logo se tornaram parceiros. Perturbado com a perspectiva de que era apenas um clone, Ben se sacrificou heroicamente, mas acabou sendo ressuscitado nos quadrinhos alguns anos mais tarde.

O trágico e interessante Ben Reilly

O que é interessante em Ben Reilly é que ele apresenta todas as memórias de Peter Parker, mas a sua personalidade é bem menos divertida. A ideia de ser apenas um clone de outra pessoa está constantemente assombrando o personagem, que sofre com essa angústia.

Ben Reilly é uma das versões mais trágicas do Homem-Aranha. No entanto, por mais interessante que ele seja, provavelmente nunca veremos o personagem no MCU.

A história de Ben Reilly é um tanto complexa e deprimente, de modo que talvez não seja apropriada para o MCU. Além disso, a introdução de um clone de Peter Parker pode deixar uma parte do público muito confusa, assim como aconteceu nos quadrinhos inicialmente.

