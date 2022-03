Vídeo mostra reação de Bruna Marquezine ao saber que estará em filme da DC

Do Brasil para o mundo, a atriz Bruna Marquezine é a nova escalada da DC para estelar Besouro Azul, próximo filme dos estúdios que terá seu lançamento em 2023 nos cinemas.

Estrela de novelas como Deus Salve o Rei e Salve Jorge, Bruna Marquezine comemorou a conquista ao postar em seu perfil no Instagram um vídeo que revela o momento exato em que descobriu que seria a Jenny do novo longa-metragem.

Na legenda, a atriz escreve: “Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias.”

Ela também agrade a todos que confiaram nela e aos fãs de DC pelo acolhimento.

Confira o vídeo de Bruna Marquezine abaixo:

O filme do Besouro Azul na DC

A direção do filme do Besouro Azul fica com Angel Manuel Soto, de Charm City Kings. O roteiro fica com Gareth Dunnet-Alcocer, que é conhecido por Miss Bala. Uma informação importante é que o filme focará na versão latina do Besouro Azul.

Alguns personagens já assumiram o manto na DC. O filme tocará num recente dono da identidade, o jovem de origem mexicana Jaime Reyes. Sabe-se que o filme do Besouro Azul está em desenvolvimento desde 2019 e que o projeto já passou por algumas alterações.

O Besouro Azul existe desde 1939, quando foi criado tendo um policial por trás do manto. A versão destacada no cinema foi lançada em 2006 para o famoso crossover Crise nas Infinitas Terras.

Nos quadrinhos, Jaime encontra um escaravelho azul ao voltar para casa da escola. O garoto pega o item e durante a noite, o inseto, que tem origem alienígena, dá os poderes para o jovem.

Besouro Azul estreia em gosto de 2023 nos cinemas e, depois, será lançado na HBO Max. Enquanto isso, Cobra Kai tem três temporadas na Netflix.