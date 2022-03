Vídeo: Veja Will Smith dando tapa em Chris Rock durante o Oscar

O clima do Oscar 2022 foi de tensão por alguns minutos. Chris Rock, que apresentou a edição, fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que nada agradou o marido. Com isso, Will Smith deu um tapa ao vivo no rosto de Rock.

Tudo começou com uma piada do comediante em relação à perda de cabelo da atriz. Ela tem alopecia, que justamente provoca a queda de cabelo.

“Jade, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse Chris Rock, deixando Jada Pinkett Smith visivelmente desconfortável.

Pouco após, Will Smith aparece indo em direção ao apresentador no palco e dá um tapa no rosto dele.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, grita Will Smith pouco após. Chris Rock chega a dizer:

“Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane” e Will Smith prontamente repete as próprias palavras sobre o apresentador não fazer piada sobre a esposa.

Veja o vídeo, abaixo.

#Oscars | Will Smith Slaps Chris Rock In The Face On Oscars Stage After Jab At Wife Jada Pinkett Smith’s Appearance https://t.co/6TZkI48QNh pic.twitter.com/ibpffmh2Mc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 28, 2022

Discurso de Will Smith no Oscar 2022

Mais tarde, Smith se desculpou em lágrimas com a Academia ao aceitar seu Oscar de melhor ator por interpretar Richard Williams, pai dos grandes nomes do tênis Venus e Serena.

Leia seu discurso completo abaixo.

“Richard Williams era um feroz defensor de sua família. Neste momento da minha vida, neste momento, estou impressionado com o que Deus está me chamando para fazer e estar neste mundo. Ao fazer este filme, tive que proteger Aunjanue Ellis, que é uma das pessoas mais fortes e delicadas que já conheci. Eu tenho que proteger Saniyya [Sidney] e Demi [Singleton], as duas atrizes que interpretam Vênus e Serena. Estou sendo chamado em minha vida para amar as pessoas. E para proteger as pessoas e ser um rio para o meu povo”.

“Eu sei, para fazer o que fazemos, você tem que ser capaz de aceitar abusos. Você tem que ser capaz de fazer as pessoas falarem mal de você. Neste negócio, você tem que ser capaz de ter pessoas desrespeitando você e você tem que sorrir e fingir que está tudo bem”, continuou.

“Denzel [Washington] me disse alguns minutos atrás: ‘No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem para você’. Eu quer promover o amor. Quero agradecer a Vênus e Serena… e toda a família Williams por me confiar sua história”.

“Isso é o que eu quero fazer. Eu quero ser um embaixador desse tipo de amor, cuidado e preocupação. Quero me desculpar com a Academia, quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim; é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas… e todo o elenco e equipe de King Richard e Venus e Serena e toda a família Williams. A arte imita a vida. Eu pareço o pai maluco, assim como disseram sobre Richard Williams! Mas, o amor vai fazer você fazer coisas loucas”.

“Para minha mãe, muito desse momento é muito complicado para mim, mas para minha mãe – ela não queria se assumir, ela tem seus amigos de tricô, ela tem uma equipe de tricô com quem ela está assistindo – poder amar e cuidar da minha mãe, da minha família e da minha esposa — estou tomando muito tempo — obrigado por esta honra. Obrigado por este momento. eu agradeço em nome de Richard e Oracene e toda a família Williams. Obrigada. Espero que a Academia me convide de volta. Obrigado”.

King Richard: Criando Campeãs está no HBO Max.