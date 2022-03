Vira-casacas? Atores da Marvel que estão em Batman, da DC

Os universos da Marvel e DC estão cada vez maiores. Com isso, se torna comum as editoras compartilharem estrelas, como é visto novamente em Batman.

O filme estrelado por Robert Pattinson traz três atores que estiveram na Marvel, de forma elogiada. O interessante é que esses atores podem voltar a aparecer também na DC e no MCU.

Os fãs, por sua vez, devem passar a se acostumar com essas aparições nas duas editoras. Confira abaixo os atores da Marvel que também estão em Batman, que tem direção de Matt Reeves.

Andy Serkis

A aparição de Andy Serkis na Marvel aconteceu em 2018, durante o filme Pantera Negra. O ator teve o papel de Ulysses Klaue, o vilão conhecido como Garra Sônica.

O ator, inclusive, reprisou o papel no MCU. Andy Serkis dubla o Garra Sônica em What If?, seriado animado do Disney+.

Em Batman, o ator assume o papel icônico do mordomo Alfred. Com isso, Andy Serkis deve ainda retornar no universo da DC.

Jeffrey Wright

Jeffrey Wright é um velho conhecido em grandes franquias, aparecendo, por exemplo, nos filmes de 007. Na Marvel e DC, a estreia acontece com poucos meses de diferença.

No MCU, o astro dá voz para o Vigia, o principal personagem de What If?, série animada da Marvel. Há rumores de que o astro poderia aparecer em live-action no mesmo universo.

Enquanto isso, em Batman, o astro é o Comissário Gordon. Novamente, é mais um papel icônico das histórias do herói na DC.

Barry Keoghan

O jovem ator segue os passos de Jeffrey Wright nos universos da Marvel e DC. Primeiro, Barry Keoghan foi o herói Druig, de Eternos.

Enquanto isso, em Batman, o ator aparece como um personagem chamado Stanley Merkel. Nos quadrinhos, ele costuma ser um policial – mas, existem indicativos de que essa figura pode ganhar outra responsabilidade na DC.

Estrelado por Robert Pattinson, Batman está em cartaz nos cinemas.