WandaVision pode ter entregado verdadeiro vilão de Doutor Estranho 2

Alerta de spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já ganhou alguns trailers e comerciais, mas ainda não sabemos muito sobre quem é o antagonista do filme. WandaVision, no entanto, já pode ter entregado isso.

As prévias dão a entender que a própria Feiticeira Escarlate é a vilã do filme do Mago Supremo, mas na realidade ela pode estar possuída e há precedente nos quadrinhos.

Em WandaVision, Agatha Harkness fala sobre o Darkhold e os poderes da Feiticeira Escarlate, mas não entra em detalhes sobre as origens desses poderes. Depois chegamos a ver o livro de magia e há símbolos nele que aparecem em uma localização mostrada no trailer de Doutor Estranho 2.

A série pode ter indicado desde então, ao não revelar quem deu origem a esses poderes, que o deus Chthon pode estar envolvido. É uma criatura mística que, nos quadrinhos, chega a possuir a Feiticeira Escarlate e responsável por dar a ela os poderes do caos.

Ele conta com um templo na montanha Wundagore e no trailer de Doutor Estranho 2 chegamos a ver Stephen Strange justamente em uma montanha. A cena que mostra os símbolos nas paredes do que parece ser um templo pode ser o de Chthon.

Além disso, a arquitetura do local é similar ao porão de Agatha Harkness, que conta com cabeças de bode, o que é associado a Chthon nos quadrinhos.

Veja uma imagem do Darkhold em WandaVision e o suposto templo no trailer de Doutor Estranho 2.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

