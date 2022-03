Will Smith indica que Jaden Smith pode ter sido escalado para o MCU

Will Smith indicou que Jaden Smith pode ter sido escalado para o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em fala bem sugestiva.

O ator conversou com o PopTime e disse que o filho está se preparando para um papel famoso, mas sem revelar exatamente qual o projeto.

“Meu filho está se preparando física e mentalmente para conseguir um lugar como um dos personagens que farão história pela primeira vez na saga de um filme que muitos já conhecem e pedem”, disse Smith em comunicado.

Previamente, Jaden Smith havia divulgado uma foto dele usando uma máscara do Homem-Aranha, o que levantou especulações de que ele será o Miles Morales do MCU.

O personagem já apareceu nos cinemas em Homem-Aranha no Aranhaverso, animação da Sony.

Veja abaixo.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Miles Morales retorna em continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso

“Miles Morales retorna para o próximo capítulo da saga Aranhaverso, vencedora do Oscar, uma aventura épica que transportará o amigão da vizinhança do Brooklyn através do Multiverso para unir forças com Gwen Stacy e uma nova equipe de Homens-Aranha para enfrentarem um vilão mais poderoso do que qualquer coisa que já encontraram”, diz a sinopse.

A continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.

Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac e Issa Rae.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1 estreia nos cinemas em 6 de outubro de 2022.