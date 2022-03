Zendaya terá papel importante em Duna: Parte 2

Indicado ao Oscar de Melhor Filme, Duna chegou em 2021 aos cinemas fazendo grande sucesso, com elenco formado por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e mais nomes de peso.

Zendaya, estrela de Euphoria, também se juntou ao filme, mas teve uma participação pequena no longa. No entanto, em uma entrevista recente à Variety, o diretor Denis Villeneuve falou sobre a sequência do projeto, Duna 2, e prometeu que Zendaya terá um papel maior na sequência.

Villeneuve fala: “Para Zendaya, vou dizer que a Parte Um foi uma promessa. Eu sei que vimos um vislumbre dela na Parte Um, mas na Parte Dois ela terá um papel proeminente. Seguiremos Timothée e Zendaya em suas aventuras no deserto. O que mais me empolga em voltar para Arrakis é passar um tempo com esses personagens novamente”.

Em entrevista passada, Zendaya também comentou sobre os bons momentos que teve ao gravar o primeiro filme da franquia: “Eu não queria ir embora. Denis tinha tanto calor, e havia uma qualidade familiar na forma como me senti quando cheguei lá. Me senti muito bem-vinda pela equipe e elenco, todos foram tão adoráveis ​​comigo. Denis é tão detalhista e atencioso; qualquer pergunta que eu tinha, ele já tinha pensado antes. Ele tinha respostas para tudo, então eu pude falar com ele e desenvolver Chani muito rapidamente.”

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC. Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido na HBO Max.