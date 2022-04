A Bolha: Explicamos a cena pós-créditos do filme da Netflix

Assim como muitas outras produções atuais, A Bolha conta com uma cena pós-créditos. Veremos agora sobre o que é a cena do longa-metragem da Netflix.

Nos momentos finais do filme, ambientados dois anos depois, os membros do elenco de Cliff Beasts 6 se reúnem para a estreia de um documentário que relata suas experiências durante a tumultuada produção do filme.

O documentário dos bastidores recebe elogios dos críticos. Os créditos rolam, acompanhados de breves cenas do elenco na estreia. No entanto, os espectadores são tratados com uma cena no meio dos créditos logo após os créditos iniciais.

No entanto, a cena não é uma provocação para um potencial sétimo filme de Cliff Beasts, nem adiciona qualquer conteúdo narrativo ao filme.

Na cena do meio dos créditos, após os membros do elenco escaparem da bolha em um helicóptero, Gavin, Pippa e Darren discutem se podem terminar o filme sem o elenco. Gavin comenta que será difícil, já que eles não filmaram as cenas de abertura. No entanto, Pippa ressalta que o público desses filmes só se preocupa com um bom final.

A cena termina com Darren comentando que eles tentaram fazer um filme durante um período difícil. Assim, ele espera que as pessoas os julguem não pela qualidade do filme, mas por seu esforço.

A cena destaca que A Bolha busca distrair o público das dificuldades do dia-a-dia. As observações de Darren servem como uma declaração metalinguística, que sublinha a importância de filmes que proporcionam aos espectadores escapismo e procuram entreter, em vez de serem reflexões instigantes da sociedade e do dia-a-dia.

Mais sobre A Bolha

A Bolha é o novo filme de Judd Apatow, que apesar de já ter dirigido alguns longas metragens previamente, é mais conhecido como produtor. Ele já produziu obras como Superbad, Girls e O Virgem de 40 Anos.

Apatow assina o roteiro junto de Pam Brady, que escreveu o primeiro filme de South Park.

“Comédia sobre um grupo de atores e atrizes presos em um hotel durante a pandemia, tentando concluir um filme”, diz a sinopse de A Bolha.

O elenco conta com Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz.

A Bolha já está disponível na Netflix.