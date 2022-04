Ainda Estou Aqui terá sequência na Netflix? Veja

Protagonizado por Joey King, o drama romântico Ainda Estou Aqui se tornou um inesperado sucesso na Netflix. O longa garantiu o Número 1 no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Fãs que já conferiram a trama do longa querem saber: a história de Tessa e Skylar terá uma continuação?

“Uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que ele está se comunicando com ela do além”, indica a sinopse oficial de Ainda Estou Aqui na Netflix.

Protagonizado por Joey King, Ainda Estou Aqui conta também com Kyle Allen (American Horror Story), Kim Dickens (Fear the Walking Dead) e John Ortiz (O Lado Bom da Vida) no elenco.

Confira abaixo tudo que já sabemos sobre a continuação de Ainda Estou Aqui na Netflix.

Ainda Estou Aqui terá continuação na Netflix?

Até o momento, a Netflix não anunciou planos para a produção de uma continuação de Ainda Estou Aqui.

Entretanto, isso não significa que a história de Tessa e Skylar tenha chegado ao fim.

Dado o enorme sucesso do longa na plataforma e seu baixo orçamento de produção, a Netflix ainda pode optar pela produção de uma sequência.

Algo parecido aconteceu com a série Round 6, o hit sul-coreano que se tornou a produção mais popular da história da plataforma em 2021.

Originalmente, Round 6 foi criada como uma minissérie, que deveria ter apenas uma temporada. Porém, após o enorme sucesso, a Netflix convenceu o criador Hwang Dong-hyuk a produzir uma segunda temporada.

Dessa forma, o destino de Ainda Estou Aqui depende apenas da decisão da Netflix e dos planos futuros da plataforma.

Caso a Netflix opte por produzir uma continuação de Ainda Estou Aqui, Joey King deve retornar como a protagonista Tessa.

Atualmente, Joey King participa do processo de pós-produção da série Uglies, que também será exibida pela Netflix.

Nos próximos meses, a atriz deve começar as gravações da minissérie A Spark Of Light, com previsão de estreia para 2023. Ou seja: Joey King está bastante atarefada.

Sendo assim, se a Netflix optar pela produção de Ainda Estou Aqui 2, o início da produção ainda deve demorar um bom tempo.

Dado o final satisfatório de Ainda Estou Aqui, um segundo filme pode focar em uma nova fase da vida de Tessa.

Vale lembrar que a trama de Ainda Estou Aqui é baseada no livro homônimo (The In Between), escrito por Marc Klein.

Enquanto a continuação de Ainda Estou Aqui não é confirmada, o filme original continua disponível na Netflix.