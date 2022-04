Amber Heard quase não é chamada para Aquaman 2

Amber Heard reprisa o papel de Mera em Aquaman 2, no entanto, a atriz quase não foi chamada para a continuação do filme da DC.

Conforme o Puck, a Warner Bros inicialmente havia recusado chamar a atriz para estrelar o filme, por estar preocupada com a química dela com Jason Momoa.

A informação supostamente vem de um depoimento do presidente da DC Films, Walter Hamada, que será apresentado no próximo julgamento do processo de difamação aberto por Johnny Depp contra Amber Heard, com quem foi casado.

A atriz supostamente não conseguiu negociar um aumento de taxa para a sequência. A equipe de Heard afirma que é resultado do escândalo envolvendo seu relacionamento com Depp. Ela também afirma que ela não reservou mais papéis lucrativos ou endossos devido aos problemas com Depp e o relatório sugere que “o testemunho de especialistas pode apoiar sua afirmação”.

Amber Heard acusou Johnny Depp de agressão quando ainda eram casados e o ator nega tais acusações.

Aquaman 2 é estrelado por Jason Momoa

Jason Momoa, Patrick Wilson e Amber Heard retornam para Aquaman 2. Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II também foram confirmados no elenco.

O diretor James Wan previamente descreveu o segundo filme como “um pouco mais sério” que o anterior. Ele disse, durante o DC FanDome, que a sequência “é mais relevante para o mundo em que vivemos hoje em dia”.

Jason Momoa, que vive o personagem titular, chegou a dizer que trabalhou no roteiro dessa continuação, junto do roteirista David Leslie Johnson-McGoldrick.

“Depois que terminamos o primeiro, fui com meu parceiro de redação, sonhamos com o segundo, entramos e lançamos a ideia”, disse Momoa durante uma participação no The Drew Barrymore Show. “A melhor coisa que posso falar é que eu amo tanto isso que participei de sua escrita. E então, nós fizemos o primeiro tratamento e então James e nosso escritor original David terminaram”.

“Todos os nossos corações estão nisso”, acrescentou Momoa. “Em vez de apenas pegar um roteiro e fazer isso, você está 100% encorajado pelo seu diretor e co-escritores. Isso é empolgante para mim e estou animado para começar as filmagens”.

Aquaman 2 (ou Aquaman and The Lost Kingdom), da DC, chegará aos cinemas em 17 de março de 2023.