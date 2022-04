Animais Fantásticos 3 é censurado na China

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) foi censurado na China. As falas com conteúdo LGBTQIA+ foram removidas da versão a ser lançada no país asiático.

Conforme o News.com.au, as falas removidas foram “porque eu estava apaixonado por você” e “no verão que Gellert e eu nos apaixonamos”.

A franquia foi criticada por fãs e pela comunidade LGBTQIA+ por não retratar realmente os relacionamentos que a autora J.K. Rowling sugeriu existir.

A Warner Bros. emitiu um comunicado acerca da censura.

“Como estúdio, estamos comprometidos em proteger a integridade de cada filme que lançamos, e isso se estende a circunstâncias que exigem cortes sutis para responder com sensibilidade a uma variedade de fatores do mercado”, disse a Warner Bros, em declaração à Variety.

“Nossa esperança é lançar nossos recursos em todo o mundo conforme lançado por seus criadores, mas historicamente enfrentamos pequenas edições feitas em mercados locais. No caso de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, um corte de seis segundos foi solicitado e a Warner Bros. aceitou essas mudanças para cumprir os requisitos locais, mas o espírito do filme permanece intacto. Queremos que o público em todo o mundo veja e aprecie este filme, e é importante para nós que o público chinês também tenha a oportunidade de experimentá-lo, mesmo com essas pequenas edições”.

Animais Fantásticos 3 chega em 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.