Animais Fantásticos 3 pode quebrar recorde negativo da franquia Harry Potter

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore pode quebrar recorde negativo da franquia, um especificamente estabelecido pelo longa-metragem anterior: Os Crimes de Grindelwald.

O lançamento deve arrecadar apenas entre US$ 40 e 44 milhões no fim de semana de estreia, uma queda considerável em relação ao longa-metragem que o precedeu.

Os Crimes de Grindelwald arrecadou US$ 62,1 milhões, em 2018, enquanto o primeiro Animais Fantásticos fez US$ 75 milhões, em 2016.

Animais Fantásticos 3 tem sido detonado pelos críticos e conta com meros 49% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 175 críticas contabilizadas.

Animais Fantásticos 3 chega em 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.