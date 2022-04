Animais Fantásticos 3 pode ser o maior fracasso da saga Harry Potter

As coisas não parecem boas para Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), novo derivado da saga Harry Potter.

De acordo com a Variety, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) arrecadou apenas US$ 58 milhões em bilheteria internacional em seu fim de semana de estreia em vários países ao redor do mundo.

Isso é um novo recorde negativo, porque é a menor bilheteria internacional de estreia da franquia Harry Potter até hoje.

Só para que se tenha uma ideia, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald conseguiu US$ 191 milhões no mesmo período.

Filme não está indo bem em bilheteria

Vale destacar que Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) ainda não estreou em vários países, como os Estados Unidos, mas as coisas não parecem muito promissoras por lá.

De acordo com uma projeção, o blockbuster deve arrecadar algo na casa dos US$ 40 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, o que também seria um recorde negativo para a franquia Harry Potter no país.

Com estes números, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) pode se tornar o maior fracasso da franquia Harry Potter até agora.

O elenco de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) é estrelado por Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller e outros.

Jude Law interpreta Dumbledore, enquanto Mads Mikkelsen chega para substituir Johnny Depp como Grindelwald.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) chega aos cinemas do Brasil em 14 de abril de 2022.