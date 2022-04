Astro apresentará programa para promover Doutor Estranho 2

O astro Benedict Cumberbatch será o apresentador do Saturday Night Live para promover Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Isto acontecerá no Saturday Night Live do dia 7 de maio, na mesma semana de lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Será a segunda vez de Benedict Cumberbatch no Saturday Night Live, já que ele também apareceu no programa para promover Doutor Estranho.

Como o Saturday Night Live é um programa muito popular nos Estados Unidos, é muito comum que atores apareçam para promover os seus novos lançamentos.

Filme de Sam Raimi

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

