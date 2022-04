Astro de Homem-Aranha 3 compara o MCU à trilogia com Tobey Maguire

Alfred Molina reprisou o papel de Doutor Octopus em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). Tendo participado dos filmes de Sam Raimi, e agora do MCU, ele comparou as duas trilogias.

Durante uma aparição no podcast Household Faces com John Ross Bowie, Molina falou amplamente sobre os filmes do Homem-Aranha de Raimi e Watts, elogiando os dois diretores e equipes criativas por trás desses filmes.

“O que tornou os filmes do Homem-Aranha de Jon Watts e os filmes de Sam Raimi tão maravilhosos é que ambos foram dirigidos por pessoas que, e tinham equipes criativas de pessoas, que absolutamente amam o gênero, amam este mundo. Eles levam isso muito a sério e são muito apaixonados por isso. Então, os detalhes que entram nisso são simplesmente fenomenais. Mas como ator, você é… um funcionário em certo sentido, especialmente se você interpretar o bandido, porque você tem que cumprir certas funções”, disse o ator.

“Mas o que torna este filme interessante e diferente do anterior é que, aqui vemos a redenção completa, de Doc-Ock, o que me faz pensar que talvez eles possam estar colocando-o para descansar. Porque eu não acho que você pode ser uma boa pessoa com uma bússola moral que se transforma em um vilão, e depois volta a ser a pessoa decente que era e então volta a ser vilão… Eu não acho que isso aconteceria”, acrescentou Alfred Molina.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.