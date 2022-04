Astro de Sonic revela ter aterrorizado criança em aniversário

Ben Schwartz dubla Sonic nos filmes em live-action do ouriço da Sega. Ele revelou já ter aterrorizado uma criança ao mandar mensagem usando a voz do personagem.

O ator disse que costuma mandar mensagens de voz para crianças em hospitais e aniversários como o Sonic, para alegrar o dia delas. No entanto, isso já deu muito errado um dia.

“Como Sonic, mando muitas mensagens de voz para crianças, para meus amigos que têm filhos. Muitas mensagens. A ideia toda é que, se você ver meu rosto, não é tão empolgante para as crianças como se elas ouvissem minha voz, porque elas ficam tipo, ‘Oh meu Deus, Sonic está falando comigo’. E eu fiz centenas deles. Para pessoas que estão em hospitais ou coisas assim. Tem sido uma das minhas coisas favoritas sobre isso tudo”, disse o ator (via ScreenRant).

“Mas eu mandei uma para uma criança, era o aniversário dela. Um pai me pediu por seu filho. Então, eles voltaram para mim e disseram: ‘Ok, só para você saber, estamos muito agradecidos, mas nosso filho não para de chorar’. E eu disse, ‘O que há de errado?’. Ele disse que o garoto pensou que se Sonic existisse, isso significa que Robotnik também é real. E isso significa que Robotnik está em algum lugar por aí. E eu fiquei tipo, ‘Oh não! Não, não, não! Ele é ótimo, o nome dele é Jim Carrey, ele é um cara ótimo, você não precisa se preocupar com isso, ele é o cara mais engraçado do mundo!'”, continuou o ator.

Mais sobre Sonic 2: O Filme

Sonic 2 acontece logo após os eventos do primeiro filme. O ouriço decidiu ficar em Green Hills e agora quer ser um herói, como é mostrado no trailer.

Apesar de se atrapalhar quando os assuntos são mais humanos, Sonic será a esperança de todos quando o Dr. Robotnik retornar.

“O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em Sonic 2: O Filme. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações.

Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas”, diz a sinopse do filme.

A direção é de Jeff Fowler. O cineasta retorna com o elenco de ames Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey.

Os novos rostos ou vozes de Sonic 2 são de Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey dublando Tails.

Sonic 2: O Filme chega em 7 de abril de 2022 no cinema.