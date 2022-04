Astro de Tarzan e True Blood lamenta: “As pessoas não me levam a sério”

Alexander Skarsgård estrela o novo filme de Robert Eggers, The Northman. O astro revelou que, por muito tempo, as pessoas não o levavam a sério.

Também conhecido pelos papéis em A Lenda de Tarzan e True Blood, Skarsgård ganhou a fama de “gostoso” e por isso não conseguia papéis mais sérios.

“Depois do meu primeiro emprego, eu fui colocado em uma estúpida ‘lista de sexies e gostosos’ e as pessoas não me levavam a sério. Se você quer personagens com profundidade, mas foi rotulado como ‘um cara que tira a camisa’, você não está vai receber essas ofertas”, disse o ator ao The Sunday Times.

Isso parece ter sido revertido agora. O astro já estrelou Duna, Big Little Lies, Succession, dentre outros sucessos.

Mais sobre The Northman

The Northman conta com um elenco estelar, com astros que já trabalharam com Robert Eggers previamente, como Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe.

Além deles e dos nomes previamente citados, o elenco também traz Nicole Kidman, Ralph Ineson, Hafþór Júlíus Björnsson, Björk e Kate Dickie.

O roteiro é assinado por Robert Eggers e pelo poeta e romancista islandês, Sjón. Os dois foram apresentados por Björk em uma festa, dessa forma ela acabou conseguindo o papel no filme.

O pôster do filme também foi divulgado e mostra o personagem de Alexander Skarsgård com machados nas mãos com navios vikings ao fundo. Vale apontar que Alexander é irmão de Gustaf Skarsgård, que interpretou Floki em Vikings.

The Northman está previsto para 22 de abril de 2022, nos EUA. A data de lançamento no Brasil ainda não foi definida.