Astro de WandaVision comenta sobre seu retorno ao MCU como Visão

Paul Bettany tem notícias empolgantes para os fãs de Visão.

Seu personagem morreu em Vingadores: Guerra Infinita, mas pudemos ver um pouco mais de sua história graças a realidade criada pela Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) em WandaVision, do Disney+.

Apesar do desfecho da série, esse retornou deixou os fãs animais com a possibilidade de que o personagem volte a ser visto no MCU, talvez em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, estrelado por Benedict Cumberbatch.

Bettany, que está agora envolvido no drama histórico A Very British Scandal, comentou sobre o Universo Cinematográfico da Marvel em entrevista recente ao EW, e a resposta é animadora.

“A resposta honesta para isso é – bem, talvez não seja a resposta honesta, mas é a resposta que vou dar você e você terá que lidar com isso – que no final de WandaVision, você vê o Visão voar e isso é uma ponta solta. E Kevin Feige é um homem que realmente não permite pontas soltas”, comenta o astro.

Com sua fala, ele pode não dar nenhum detalhe ou previsão do retorno de Visão ao MCU, mas afirma que isso pode acontecer dentro das atuais circunstâncias.

Feiticeira Escarlate volta em Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o próximo filme de super-herói a pousar nos cinemas. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e faz parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron. É estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 05 de maio de 2022. Já a série WandaVision está completa no Disney+.

