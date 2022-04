Astro diz ter chorado ao reencontrar Tobey Maguire em Homem-Aranha 3

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) traz o muito aguardado retorno de Tobey Maguire como Peter Parker. Mas não foram apenas os fãs que ficaram emocionados com isso, Alfred Molina, o Doutor Octopus, revelou ter chorado com esse reencontro.

Em uma entrevista recente no podcast Household Faces com John Ross Bowie, Molina admitiu que seu encontro com Maguire foi particularmente emocionante.

De acordo com Molina, durante a cena em que dois personagens se encontram novamente, ele ficou bastante choroso com a reunião.

“Houve uma cena em que eu de repente encontrei Tobey Maguire, e ele meio que disse ‘Como você está, doutor?’ E eu disse, ‘Oh meu Deus, é bom ver você'”, disse Molina.

“Eu chorei muito naquela cena… E foi, claro, maravilhoso ver Tobey de novo. Nós demos uma risadinha no set… acho que disse algo como, ‘Estou com medo de estar um pouco velho demais para isso’”.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível em mídia digital.

