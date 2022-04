Astros de Jurassic Park se reúnem em foto de Jurassic World 3

Jurassic World: Domínio terá o retorno de diversos membros do elenco do primeiro Jurassic Park. Uma foto do vindouro filme mostra Sam Neill e Laura Dern juntos.

No longa-metragem original de Steven Spielberg, Neill interpretou Alan Grant, enquanto Dern viveu Ellie Sandler.

A imagem de Jurassic World 3 é uma referência direta à famosa cena do triceratops no primeiro Jurassic Park. Dessa vez, Ellie está diante de um Nasuteceratops.

“Colin estava realmente interessado em fazer isso valer a pena”, disse Dern à Empire. “Descobrimos como seria se esses três personagens voltassem a ficar juntos, e como eles se sentiriam um pelo outro. E é delicioso.”

Veja a foto, abaixo:

Jurassic World 3 estreia em breve

No novo filme, os dinossauros invadem toda Terra. O diretor Colin Trevorrow, durante a Cinema Con, confirmou a trama de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3). “Se dinossauros vivessem entre nós, estaríamos seguros? A resposta é não”, diz Trevorrow.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) é estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. O longa traz de volta Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, todos da trilogia de Jurassic Park.

O elenco traz ainda Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène) e BD Wong (Dr. Henry Wu). Outros nomes são os de Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Isabella Sermon, DeWanda Wise e Dimitri Thivaios.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) tem previsão para 10 de junho de 2022.