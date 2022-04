Astros de O Senhor dos Anéis e Crepúsculo juntam-se em tensa ficção científica; veja trailer

David Cronenberg retorna para a direção de longa-metragem quase dez anos depois de seu último filme, Mapas Para as Estrelas. Dessa vez, ele trabalha com astros de O Senhor dos Anéis, Crepúsculo e 007 em Crimes of the Future (Crimes do Futuro, em tradução livre).

O trailer lançado pela Neon mostra que Cronenberg retorna para o “body horror”, que basicamente consiste em criar terror por meio de transformações corpóreas, como vimos em A Mosca, também dirigido por ele.

“À medida que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo sofre novas transformações e mutações. Com sua parceira Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), artista performático e celebridade, mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em performances de vanguarda”, começa a sinopse da ficção científica.

“Timlin (Kristen Stewart), uma investigadora do National Organ Registry, rastreia obsessivamente seus movimentos, que é quando um grupo misterioso é revelado… Sua missão – usar a notoriedade de Saul para lançar luz sobre a próxima fase da evolução humana”, continua a sinopse.

Veja o teaser trailer de Crimes of the Future, abaixo.

Mais sobre Crimes of the Future

Curiosamente, Crimes of the Future leva o mesmo título de um filme de 1970 de Cronenberg, mas não parece se tratar de um remake.

Além de A Mosca, o diretor é conhecido por Marcas da Violência, Senhores do Crime e Um Método Perigoso, filmes nos quais ele trabalhou com Viggo Mortensen, o Aragorn de O Senhor dos Anéis, que também está em Crimes of the Future.

Essa também não é a primeira vez que Cronenberg trabalha com uma estrela de Crepúsculo. Robert Pattinson protagonizou Mapas Para as Estrelas e agora Kristen Stewart está na nova ficção científica.

Crimes of the Future será lançado em junho, depois de ser exibido em Cannes, em maio.