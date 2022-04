Ator de Animais Fantásticos não conseguiu impressionar os filhos com papel

Eddie Redmayne interpreta o protagonista de Animais Fantásticos, mas nem isso foi capaz de impressionar os filhos dele.

Em uma aparição recente no programa Live with Kelly and Ryan, o ator Eddie Redmayne discutiu como ele tentou marcar alguns pontos com seus dois filhos, de quatro e cinco anos, usando suas habilidades de mago dos filmes de Animais Fantásticos, mas eles não se impressionaram.

“Eu dei a Iris, minha filha, a varinha de Newt. O que eu achei muito empolgante, e ela disse: ‘Ok, obrigado pai’. Voltei uma hora depois e ela cobriu com papel alumínio, ela fez uma estrelinha e uma varinha mágica. E ela disse, ‘Agora isso é uma varinha’”.

O astro de Animais Fantásticos também tentou conquistar seu filho com um truque de mágica.

“Então eu disse ‘Sim, eu sou um mago’ e fiz algum tipo de truque com uma moeda, o único truque de mágica que eu poderia fazer. E ele disse: ‘Esse não é o tipo de coisa que você pode fazer no trailer de Animais Fantásticos. No trailer, você pode fazer coisas explodirem. Então eu acho que ele disse a seus amigos na escola e eles me pediram para fazer algumas coisas no trailer e foi um pouco decepcionante”.

Animais Fantásticos 3 chega em 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.