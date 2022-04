Ator de Morbius confunde fãs ao fazer campanha para interpretar Blade

O ator de Morbius, Tyrese Gibson, deixou os fãs um pouco confusos ao fazer uma postagem em que parece fazer campanha para interpretar Blade.

A postagem veio no Instagram, parecendo sugerir que o ator poderia interpretar Blade, personagem da Marvel.

Mas existem dois problemas nisso. Primeiro, Tyrese Gibson já interpreta um personagem totalmente diferente em Morbius.

Em segundo lugar, Blade já tem um novo intérprete definido: Mahershala Ali, que assumirá o papel no MCU.

Alguns internautas brincaram que ninguém parece ter avisado a Tyrese Gibson que Mahershala Ali já conseguiu o papel de Blade.

Confira abaixo a postagem de Tyrese Gibson no Instagram.

Morbius quebra mais um recorde negativo para a Marvel

Morbius alcançou um novo recorde negativo entre as adaptações da Marvel.

De acordo com a Forbes, Morbius despencou em cerca de 75% na arrecadação do primeiro fim de semana para o segundo fim de semana.

Isso se compara com as quedas de desastres como X-Men: Fênix Negra e Quarteto Fantástico em bilheteria.

Vale lembrar que isto leva em consideração a arrecadação nos Estados Unidos.

Mundialmente, no entanto, Morbius também não está indo muito bem, com pouco menos de US$ 130 milhões arrecadados até o momento.

A produção enfrenta uma dura competição com Sonic 2 – O Filme, que se mostrou um sucesso de público.

Morbius teve uma péssima recepção com a crítica, sendo massacrado por sua história genérica, efeitos especiais confusos e atuações monótonas.

Morbius é estrelado por Jared Leto, que interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida e Liga da Justiça de Zack Snyder.

Morbius está em cartaz nos cinemas.