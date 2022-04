Ator de Titãs faz piada com papel em Batman; veja

O ator de Titãs, Jay Lycurgo, fez uma brincadeira com a sua aparição em Batman, com Robert Pattinson. Enquanto interpreta Tim Drake na série, ele também aparece no longa-metragem como o membro de uma gangue.

Embora sejam adaptações de quadrinhos da DC, obviamente não existe nenhuma conexão entre Titãs e Batman.

Compartilhando imagens dele em Batman e em Titãs, Jay Lycurgo brincou em sua legenda: “Gotham me mudou.”

Confira abaixo a postagem de Jay Lycurgo no Twitter.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido na HBO Max.