Ator de Viúva Negra revela detalhes sobre futuro no MCU

O. T. Fagbenle, ator, roteirista e diretor britânico-nigeriano, atuou no filme Viúva Negra.

Em entrevista recente ao portal /Film, o astro foi questionado se seu personagem, Rick Mason, poderia voltar ao Universo Cinematográfico Marvel.

Ele responder: “Quero dizer, você sabe, com a Marvel, nunca tenho certeza do quanto podemos dizer sobre as coisas, mas vou apenas dizer que não foi uma conversa única”.

Ao não negar a informação, tudo indica que Fagbenle retornará como Mason no futuro do MCU, mas que ainda não está definido quando – ou, ao menos, não será tão rápido quanto o público espera.

Quem é Mason em Viúva Negra?

Mason, ex-agente da S.H.I.E.L.D., Mason fez sua estreia no MCU através do filme Viúva Negra.

O filme é ambientado entre os eventos Capitão América: Guerra Civil, de 2016, e Vingadores: Guerra Infinita, de 2018, e Mason desempenhou um papel fundamental para ajudar Natasha Romanoff, a Viúva Negra, a derrubar a Sala Vermelha.

Ele é um amigo e fornecedor da personagem, a ajudando a conseguir as armas e ferramentas necessárias para a sua missão. No final do filme, Mason deu a Romanoff um Quinjet, jatinho super tecnológico.

Embora saibamos que o que aconteceu com Natasha em seguida não foi lá uma das melhores coisas que os fãs poderiam esperar, não sabemos o que aconteceu com o personagem de Mason. Mas mesmo com Natasha fora de cena, é possível que ele volte, talvez entrando em contato com Yelena.

