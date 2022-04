Ator de X-Men comenta possível retorno no MCU

O ator James Marsden deu uma entrevista ao Black Girl Nerds em que comentou sobre a possibilidade de retornar ao papel de Ciclope no MCU. Ele interpretou o personagem na saga dos X-Men.

Ele não recusaria um retorno como Ciclope. Mas, ao mesmo tempo, acha que é algo improvável de acontecer.

“É interessante. Eu tenho ouvido muito disso.”

“Trazê-lo de volta tantos anos depois… é o multiverso, certo? É o MCU.”

O ator brincou que gostaria de um crossover de Sonic com o MCU. Ele está no elenco de Sonic 2 – O Filme.

“Como seria o Sonic no MCU? Seria legal ver esses dois mundos colidindo.”

James Marsden de volta como Ciclope?

O ator que trabalhou com James Marsden em X-Men, Patrick Stewart, retornará como Professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Portanto, ainda existe uma chance de que ele ainda apareça como Ciclope no MCU.

O Ciclope é um dos principais membros dos X-Men nos quadrinhos. No entanto, no cinema, ele nunca teve muito destaque.

Muitos acreditam que James Marsden foi injustiçado no papel. Ele perdeu muito espaço para o Wolverine de Hugh Jackman.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

