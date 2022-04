Ator de X-Men responde sobre aparição em Doutor Estranho 2

O ator de X-Men, James Marsden, respondeu sobre uma possível aparição como Ciclope em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Falando com o Screen Rant, o ator não confirmou nem negou que esteja no elenco de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

No entanto, ele mencionou que seria divertido reprisar o papel de Ciclope.

“Seria divertido. Fiz parte disso há quase 30 anos e é raro ter experiências como as que tive nos primeiros X-Men.”

“Fiz parte de três deles e você se torna parte de uma família. Você realmente ama esses personagens, o elenco, a equipe e todo mundo.”

“A mesma coisa aconteceu em Sonic 2, o que me trouxe memórias dessa experiência. Então eu certamente estaria aberto a revisitar esse mundo.”

Professor Xavier estará na história

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) contará com a participação de Patrick Stewart como Professor Xavier, mas não se sabe se outros personagens de X-Men aparecerão.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.