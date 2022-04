Ator diz que se arrepende do seu corte de cabelo em Os Garotos Perdidos

Os Garotos Perdidos completa 35 anos em 2022 e Kiefer Sutherland, um dos astros do filme, diz se arrepender do corte de cabelo dele no longa-metragem.

Em entrevista à GQ, o ator lembrou de desenvolver o visual específico de seu vilão para o filme com o diretor Joel Schumacher, incluindo um penteado inspirado em Billy Idol, que ele se arrepende de ter ajudado a popularizar.

‎”David é um personagem que, pelo menos no papel, deveria ser legal e sexy e tem uma namorada. Desenvolver esse personagem foi um momento muito engraçado, porque muito dele foi criado a partir de um ponto físico. O visual tinha que estar certo, as roupas tinham que estar certas, o penteado tinha que estar certo e Joel Schumacher, o diretor, estava muito em contato com rock and roll e música e queria que fosse um aspecto desse filme. Ele queria esse tipo de visual para o personagem”, disse o astro de Os Garotos Perdidos.

‎”Então eu acho que todos nós, em algum nível, começamos a tentar viver qualquer tipo de fantasia rock and roll que possamos ter. Joel Schumacher queria que eu tivesse cabelo branco e eu tinha cabelo muito comprido na época e queria que eu ficasse com ele. Eu parecia um lutador de wrestling ruim, parecia um idiota, era horrível. Achava Billy Idol muito legal e eu ainda acho que ele parece muito legal. Seu cabelo era todo espetado, para em cima, então fiz esse corte de cabelo e deixei longo o suficiente nas costas para que eu pudesse dizer Joel Schumacher que eu deixei longo. Acho que acidentalmente posso ter sido parte de um movimento que criou um dos piores penteados de todos os tempos, o mullet”, continuou Sutherland.

Mais sobre Os Garotos Perdidos

“Depois de se mudar para uma nova cidade, dois irmãos descobrem que a área é um refúgio para os vampiros”, diz a sinopse de Os Garotos Perdidos.

A direção é de Joel Schumacher, conhecido por Batman & Robin e a versão cinematográfica de 2004 de O Fantasma da Ópera.

O roteiro de Os Garotos Perdidos é assinado por Jeffrey Boam, de Indiana Jones e a Última Cruzada e O Fantasma.

Além de Kiefer Sutherland, o elenco traz Jason Patric, Corey Haim, Dianne Wiest, Barnard Hughes, Corey Feldman e Edward Herrmann.

Os Garotos Perdidos pode ser assistido por meio de plataformas digitais.