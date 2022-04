Atriz de Doutor Estranho 2 diz que interpretar heroína “não é divertido”

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), Elizabeth Olsen retorna ao seu papel como Feiticeira Escarlate.

Em uma nova entrevista (via We Got This Covered), a atriz conversou sobre a jornada da personagem e disse que gosta da ideia de ela ser alguém imperfeita.

Em sua visão, não seria divertido interpretar uma heroína que é boazinha o tempo todo.

“Não é divertido, na minha cabeça, interpretar sempre a heroína de uma história que não comete erros. Eu não acho que seja interessante.”

“Acho que sempre gostei de Wanda porque ela é muito clara em suas crenças. Às vezes essas crenças não se alinham com os outros, e tudo bem.”

“Ela precisa ter as suas próprias realizações. Admitindo quando cometer erros.”

História após WandaVision

Os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) acontecem após WandaVision, então é interessante ter acompanhado a série antes de assistir ao novo longa-metragem.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

