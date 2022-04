Atriz de Elite está em novo filme de suspense da Netflix

Famosa por sua performance como Marina em Elite e Alison Parker em La Casa de Papel, María Pedraza dá um show de atuação em As Garotas de Cristal. No novo filme de suspense da Netflix, a atriz espanhola interpreta uma bailarina que cria uma importante conexão com uma colega de dança – e acaba adentrando em um universo particular.

As Garotas de Cristal – com o título original de Las Niñas de Cristal – é um intrigante filme espanhol dirigido por Jota Linares. O roteiro é do próprio Linares, junto com Jorge Naranjo.

Recomendado para maiores de 16 anos, o filme faz muito sucesso na Netflix. O longa recebeu elogios pela atuação do elenco e por sua trama repleta de reviravoltas.

Saiba tudo sobre a trama de As Garotas de Cristal e a atuação de María Pedraza na Netflix; veja abaixo.

“Sentindo a imensa pressão do papel principal, uma bailarina faz amizade com uma colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade”, indica a sinopse oficial de As Garotas de Cristal na Netflix.

A trama de As Garotas de Cristal começa com o suicídio de Maria, a prima ballerina de uma conceituada companhia de dança.

Depois da misteriosa morte da bailarina, a dançarina Irene ganha o papel principal no espetáculo Giselle, assumindo o lugar da colega morta em um dos mais famosos balés da companhia.

Irene passa a sofrer com a pressão dos colegas e professoras, mas tem a vida virada de cabeça para baixo com a chegada da novata Aurora.

Após criarem uma instantânea conexão, Irene e Aurora entram em um mundo particular, onde apenas as duas têm a possibilidade de realizarem os sonhos.

Entretanto, As Garotas de Cristal prova que a relação de Irene e Aurora é mais complexa – e perigosa – do que aparenta.

Com um final surpreendente, o filme também acumula elogios da crítica especializada.

“O novo filme da Netflix traça um retrato do passado enquanto o conecta com o presente, ancorando sua trama na pressão, expectativa e deterioração da saúde mental das bailarinas”, afirma a análise do site ReadySteadyCut.

O elenco de As Garotas de Cristal, como citamos acima, é liderado pela atriz espanhola María Pedraza.

Fãs da Netflix a conhecem por sua performance como Marina nas primeiras temporadas de Elite e como a refém Alison Parker em La Casa de Papel.

Também integram o elenco de As Garotas de Cristal os atores Jota Castellano, Paula Losada, Mona Martínez, Marta Hazas, Ana Wagener, Olivia Baglivi e Silvia Kal.

As Garotas de Cristal, com María Pedraza, já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.