Atriz de Sonic 2 revela qual personagem dos games quer ver na continuação

Colleen O’Shaughnessey, que dubla Tails em Sonic 2, revelou qual personagem ela adoraria ver em um possível Sonic 3.

Em uma entrevista ao ComicBook.com, O’Shaughnessey revelou qual outro personagem da franquia Sonic ela mais gostaria de ver nas telonas, escolhendo Amy.

“Eu adoraria ver Amy se juntar ao grupo, adoraria ver Amy… É complicado porque os jogos eram tão diferentes de Sonic Boom, a série, então essa é uma pergunta muito difícil. Havia tantas coisas em Sonic Boom que, porque trabalhamos em grupo, era uma narrativa muito diferente dos jogos”.

O’Shaughnessey dublou Tails no programa de televisão Sonic Boom, que tinha Amy como uma personagem proeminente.

Mais sobre Sonic 2: O Filme

Sonic 2 acontece logo após os eventos do primeiro filme. O ouriço decidiu ficar em Green Hills e agora quer ser um herói, como é mostrado no trailer.

Apesar de se atrapalhar quando os assuntos são mais humanos, Sonic será a esperança de todos quando o Dr. Robotnik retornar.

“O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em Sonic 2: O Filme. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações.

Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas”, diz a sinopse do filme.

A direção é de Jeff Fowler. O cineasta retorna com o elenco de ames Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey.

Os novos rostos ou vozes de Sonic 2 são de Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey dublando Tails.

Sonic 2: O Filme está em exibição nos cinemas.