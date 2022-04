Atriz é removida de cena de Doutor Estranho 2; veja

Um novo comercial de TV de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chamou a atenção dos fãs. O motivo: Rachel McAdams parece ter sido completamente removida de uma cena.

No primeiro trailer, havia uma cena em que a personagem de Rachel McAdams aparecia ao lado do Doutor Estranho e da Miss América. Essa mesma cena retorna no novo comercial de TV, mas agora Rachel McAdams está completamente ausente.

Ainda não sabemos o motivo para essa mudança. Será que a Marvel está guardando uma surpresa maior?

É possível. Mas, teremos que aguardar o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) para descobrir.

Confira abaixo o novo comercial de TV de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho 2 tem duração mais curta do que o esperado

Se você esperava por uma longa duração em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), pode acabar se decepcionando.

Foi revelado oficialmente que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) terá uma duração de 126 minutos, ou seja, 2 horas e 6 minutos.

Isso está abaixo das 2 horas e 28 minutos que vinham sendo relatadas.

Com 2 horas e 6 minutos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) terá exatamente a mesma duração que Homem de Ferro, de 2008.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O elenco é estrelado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Patrick Stewart, entre outros.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

