Atriz espera voltar para Velozes e Furiosos 10

Em entrevista com o The Wrap, a atriz Helen Mirren comentou sobre o seu possível retorno em Velozes e Furiosos 10.

Ela não confirmou nem negou o seu envolvimento, mas disse que espera ter uma chance de reprisar o seu papel.

“Eu espero que sim. Meu Deus, eu espero que sim. Eu acho que vou voltar de alguma forma, na verdade.”

O elenco de Velozes e Furiosos 10 contará com grandes novidades, como Brie Larson e Jason Momoa. Além disso, nomes como Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena também voltam.

Jason Momoa revela detalhes de seu vilão em Velozes e Furiosos 10

Jason Momoa, o Aquaman, viverá um vilão misterioso em Velozes e Furiosos 10. Pouco foi revelado sobre o personagem até o momento, mas o astro trouxe alguns detalhes sobre como será o antagonista.

Momoa conversou com o Entertainment Tonight durante o tapete vermelho de Ambulância – Um Dia de Crime e, além de falar sobre o personagem, confirmou que tem cenas com Vin Diesel e Charlize Theron.

“Ele é incrível. Ele é teimoso. Ele é incompreendido. Eu filmei junto de algumas pessoas muito legais com quem eu nunca havia trabalhado – eu contracenei com Charlize Theron primeiro, o que me deixa muito empolgado. Ela é incrível”.

“Eu vou para alguns lugares legais. Obviamente trabalhar com todo o elenco — a maioria do elenco… Mas sim, estou animado por trabalhar com Vin. Estou animado por trabalhar com Charlize”, continuou Jason Momoa.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão para maio de 2023.