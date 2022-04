Avatar 2 é genial, promete atriz

A atriz Michelle Yeoh deu uma entrevista para a Entertainment Weekly em que indicou que Avatar 2 é uma sequência genial.

A estrela encheu o diretor James Cameron de elogios, exaltando a impressionante experiência que teve no set.

“Eu estou nas sequências de Avatar e não podemos falar muito disso. Mas, é James Cameron. Eu seria a senhora do chá para James Cameron.”

“Filmamos por algumas semanas. Fiquei muito impressionada com o trabalho que ele está fazendo e com a energia no set.”

Filme de James Cameron

“Ele é um gênio. Eu gostei muito da experiência e mal posso esperar para voltar em breve, eu espero.”

Além de Michelle Yeoh, outras novidades no elenco de Avatar 2 são Kate Winslet, de Titanic, e Vin Diesel, de Velozes e Furiosos.

Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.