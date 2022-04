Baseada em eventos reais? A história por trás de Granizo, da Netflix

Sucesso na Netflix, Granizo surpreende e emociona com uma história bastante inusitada. O longa argentino não demorou a conquistar os espectadores brasileiros e latinoamericanos da plataforma – figurando no Top 10 de diversos países. Quem já assistiu ao filme quer saber: a trama de Granizo é baseada em uma história real?

“Após receber uma chuva de críticas por não prever uma terrível tempestade, um famoso meteorologista volta para sua cidade natal e inicia uma jornada de autodescoberta”, afirma a sinopse de Granizo na Netflix.

Protagonizado pelo comediante argentino Guillermo Francella, o filme encanta a audiência da Netflix ao abordar com leveza conceitos complexos, como predestinação e livre-arbítrio.

O site CinemaHolic revelou se a história de Granizo é baseada em eventos da vida real; veja abaixo.

Granizo é baseado em uma história real na Netflix?

Embora chame a atenção dos espectadores brasileiros da Netflix, a trama de Granizo não é inspirada em uma história real.

O filme é uma criação completamente fictícia do cineasta Marcos Carnevale, que também utiliza a produção para homenagear suas próprias raízes e fazer comentários ácidos sobre o atual panorama da sociedade.

Granizo, por exemplo, aborda também a “cultura do cancelamento”, um dos temas mais polêmicos de 2022.

A tempestade de granizo que ocasiona o início da trama, por outro lado, pode ter sido inspirada por um evento da vida real.

Em 2018, uma área altamente populosa da cidade argentina de Villa Carlos Paz sofreu com uma destruidora tempestade de granizo.

Durante a investigação do fenômeno, pesquisadores encontraram um granizo “gigante”, com tamanho estimado de 17 centímetros. A pedra de gelo chegou perto do recorde mundial, que é de 20 centímetros.

“A descoberta ultrapassa tudo que esperaríamos de uma chuva de granizo”, comentou Matthew Kumjian, professor do Departamento de Meteorologia e Ciência Atmosférica da universidade de Penn State.

Ou seja: embora Granizo não adapte uma história real, o centro de sua trama pode trazer influências do surpreendente fenômeno que aconteceu na Argentina.

E falando na Argentina, onde Granizo foi filmado? O filme de Marcos Carnevale contou com gravações em algumas das cidades mais conhecidas do país.

A maior parte das filmagens de Granizo aconteceram nas cidades de Buenos Aires e Córdoba.

Quando o protagonista Miguel retorna para sua cidade natal, por exemplo, o filme transporta os espectadores para a famosa região de Córdoba, marcada por cenários inesquecíveis e paisagens de tirar o fôlego.

Granizo está disponível na Netflix.