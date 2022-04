Baseado em história real, filme de comédia faz sucesso no Prime Video

Recém-chegado ao Prime Video, o filme de comédia As Trambiqueiras está fazendo o maior sucesso na plataforma. Baseado em uma história real, o longa traz grandes atrizes de Hollywood em uma trama de mentiras, enganos, crimes e muita confusão.

As Trambiqueiras – com o título original de Queenpins – é uma comédia dirigida e roteirizada pela dupla Aaron Gaudet e Gita Pullapilly. O astro Ben Stiller, de filmes como Entrando Numa Fria e Uma Noite no Museu, é um dos produtores-executivos.

O longa contou com poucas exibições no cinema antes de figurar no catálogo internacional do Amazon Prime Video – onde não demorou a conquistar o público da plataforma.

Cheio de reviravoltas, As Trambiqueiras é garantia de muitas risadas. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história de As Trambiqueiras no Prime Video

As Trambiqueiras é baseado na história real de um inusitado golpe financeiro orquestrado por três mulheres: Robin Ramírez, Marilyn Johnson e Amiko ‘Amy’ Fountain.

“Uma dona de casa transforma sua obsessão por cupons em uma empresa criminosa de um milhão de dólares”, afirma a sinopse oficial de As Trambiqueiras no Prime Video.

O filme acompanha a história de Connie, uma mãe suburbana que decide criar uma espécie de “comércio alternativo” com cupons de supermercado.

Junto com a melhor amiga JoJo, a protagonista luta para transformar sua louca obsessão em um negócio lucrativo.

Com um esquema ilegal para a obtenção de cupons, a dupla consegue enganar grandes corporações e oferecer promoções irrecusáveis para as inúmeras seguidoras.

Mas o reinado das “Rainha dos Cupons” é ameaçado pela investigação do funcionário de um supermercado e de um inspetor postal – dispostos a tudo para levar a dupla à Justiça.

Quem está no elenco de estrelas de As Trambiqueiras?

O elenco de As Trambiqueiras é liderado por Kristen Bell no papel de Connie, a principal responsável pela fraude dos cupons.

Kristen Bell é conhecida por performances em séries como Gossip Girl, Veronica Mars, The Good Place e A Vizinha da Mulher na Janela – além da franquia Perfeita é a Mãe.

Kirby Howell-Baptiste, famosa por interpretar Anita Darling no filme Cruella, vive JoJo, a melhor amiga de Connie. A atriz também está nas séries The Good Place e Por Que as Mulheres Matam.

Paul Walter Hauser (Cobra Kai) vive Ken, o funcionário de supermercado que investiga os golpes de Connie e JoJo. Vince Vaughn (True Detective) é Simon Kilmurry, o agente postal que auxilia Ken na investigação.

O elenco de As Trambiqueiras conta também com Joel McHale (Community), Jack McBrayer (The Middle), Annie Mumolo (Duas Tias Loucas de Férias), Dayo Okeniyi (Jogos Vorazes) e Stephen Root (Barry) – além de participação especial da cantora Bebe Rexha.

As Trambiqueiras já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video; veja abaixo o trailer.