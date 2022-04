Batman: “Estranheza” de Robert Pattinson ajudou o filme, diz diretor

Quando Robert Pattinson foi anunciado como Bruce Wayne em Batman, muitos criticaram a escolha, dizendo que ele não fazia o perfil do herói da DC. O diretor Matt Reeves, no entanto, disse que a “estranheza” do ator ajudou no filme.

Em uma entrevista ao KCRW, o diretor de Batman revelou que a estranheza natural de Pattinson foi realmente muito útil na criação desta nova versão do herói.

Reeves revelou que, enquanto na vida real Pattinson pode parecer estranho, ele realmente tem “controle incrível” sobre seu corpo e voz. O diretor elogiou a capacidade de Pattinson de ser capaz de trazer qualquer emoção que a cena precisasse.

“Uma das coisas que eu achei tão fascinante em trabalhar com ele é que ele trabalha de uma maneira que se sente quase como um ator metódico. E ainda assim, você pode ver que ele tem grande acesso às suas emoções, e ele se coloca em um estado específico. Mas ele também tem um controle incrível da forma como atua, a maneira como ele se move. É tudo muito técnico, e é muito intencional. Então eu poderia dizer a ele, eu preciso que isso seja mais quente, e ele poderia acessar isso muito facilmente”, disse Matt Reeves.

“E todas essas escolhas que eu acho que ele está fazendo estão em algum nível, muito conscientes também, embora eu saiba que algumas delas tenham de ser inconscientes porque estão vindo de um lugar muito instintivo”, continuou o diretor.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.