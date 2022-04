Batman: Revelados símbolos alternativos do uniforme de Robert Pattinson

O figurinista de Batman, Glyn Dillion, revelou mais de 20 versões alternativas do símbolo do morcego de Robert Pattinson.

O figurinista Dillon recentemente foi às mídias sociais para compartilhar tratamentos não utilizados para o símbolo do morcego do Batman.

Além do quadro conceitual com 24 logotipos diferentes, Dillon também compartilhou a arte conceitual do traje, maquiagem dos olhos, luvas e gancho de Pattinson.

“Batman ‘foi um trabalho estranho, com a Covid tendo atingido com apenas algumas semanas de filmagem… Mas trabalhar com Dave Crossman novamente, Stella Atkinson, Sam Williams, Pierre Bohanna, Toby Hawkes e todos na oficina, Jenny Alford e sua equipe maravilhosa , Ian Jones e sua gangue, Nick Roche-Gordon, Laura Renouf e Jessica Scott-Reed e todos… foi um prazer absoluto e uma honra. Todos eles são tão bons no que fazem!! Também trabalhar ao lado da presença calma de Jacqueline Durran foi um verdadeiro deleite, além de uma educação, ela é uma figurinista genial. Matt Reeves foi excelente para trabalhar, e Robert Pattinson não poderia ter sido melhor de forma alguma. E Greig Fraser deixou tudo lindo. Todo o trabalho duro que todos colocaram nele, realmente aparece na tela. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso”, escreveu o figurinista.

Confira a postagem abaixo.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e chega ao HBO Max em 18 de abril.