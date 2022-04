Cartaz de Os Mercenários 4 indica despedida de Sylvester Stallone

Os Mercenários 4 segue em desenvolvimento e o primeiro cartaz do filme foi divulgado durante a Cinemacon.

O pôster conta com os personagens principais e os nomes dos atores acima. A imagem ainda diz: “Eles vão morrer quando estiverem mortos”.

Curiosamente, o nome de Sylvester Stallone é o último a ser creditado no pôster, junto de Andy Garcia. Isso sugere que os dois terão participações menores no filme de ação.

Já havia sido indicado que Sylvester Stallone se despediria da franquia nesse quarto filme. Esse pôster reforça a teoria.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Os Mercenários 4

Oficialmente, Sylvester Stallone e Jason Statham não comentam sobre os detalhes da trama do novo filme de Os Mercenários.

O elenco de Os Mecernários 4 conta com Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Sylvester Stallone, Andy Garcia, Levy Tran, dentre outros.

A direção de Os Mercenários 4 é de Scott Waugh (Need for Speed). O roteiro fica com Spenser Cohen, com participação de Sylvester Stallone.

Os Mercenários 4 ainda não tem previsão de estreia. Já Os Mercenários 3 pode ser conferido na Netflix.