Cheio de reviravoltas, mistério conquista fãs na Netflix

Se você curte filmes de suspense e thrillers cheios de reviravoltas, As Garotas de Cristal é uma ótima sugestão. Recém-chegado à Netflix, o longa de mistério está fazendo muito sucesso com o público brasileiro – principalmente por seu desfecho alucinante. Para maiores de 16 anos, o filme impressiona com sua trama criativa e imprevisível.

As Garotas de Cristal – também encontrado sob os títulos Dancing on Glass e Las Niñas de Cristal – é um filme espanhol de mistério dirigido por Jota Linares, com roteiro de Linares e do escritor Jorge Naranjo.

O longa foi exibido no Festival de Cinema de Málaga antes de estrear no catálogo internacional da Netflix. Embora ainda não tenha definido seu nível de aprovação no Rotten Tomatoes, Garotas de Cristal recebeu grandes elogios da crítica especializada.

Confira abaixo tudo sobre a trama misteriosa e o elenco de estrelas de As Garotas de Cristal na Netflix.

Conheça As Garotas de Cristal, o novo filme de mistério da Netflix

“Sentindo a imensa pressão do papel principal, uma bailarina faz amizade com uma colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade”, afirma a sinopse oficial de As Garotas de Cristal na Netflix.

Por ser ambientado no mundo do balé, o filme já é comparado à série O Preço da Perfeição, outro sucesso da plataforma.

A história de As Garotas de Cristal começa quando a protagonista Irene recebe o papel principal de um aguardado espetáculo, após a misteriosa morte de outra bailarina.

Após garantir o tão sonhado papel, Irene passa a sofrer com a pressão dos colegas e o extremo estresse que acompanha os ensaios.

Mas a verdadeira história de As Garotas de Cristal começa com a chegada de Aurora, uma nova bailarina que cria uma conexão imediata com Irene.

Juntas, as dançarinas criam seu próprio mundo – um universo onde apenas elas prosperam.

Enquanto Aurora se estabelece como uma figura solitária, desesperada por qualquer tipo de conexão humana, Irene utiliza o mundo particular como uma forma de escapismo.

No decorrer da trama, os espectadores percebem que a relação de Irene e Aurora pode ser mais perigosa do que aparenta.

Um dos grandes mistérios do filme é o suicídio de Maria, que antes de Irene, era a prima ballerina da companhia de dança.

“O filme da Netflix traça um retrato do passado enquanto o conecta com o presente, ancorando sua trama na pressão, expectativa e deterioração da saúde mental das bailarinas. A imprevisibilidade da história apresenta semelhanças importantes com o filme Cisne Negro, onde a realidade e os mundos inventados se fundem”, afirma a análise do site ReadySteadyCut.

As Garotas de Cristal é protagonizado por María Pedraza – a Marina da série Elite e Alison Parker de La Casa de Papel – como a bailarina Irene.

No papel de Aurora está a atriz Paula Losada, que não tem projetos conhecidos na TV ou no cinema.

O elenco de As Garotas de Cristal é completado por Mona Martínez (Valéria), Marta Hazas (Velvet), Ana Wagener (O Inocente), Jota Castellano (Até o Céu), Olivia Baglivi (Disco Inferno) e Silvia Kal (Anger Management).

As Garotas de Cristal está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.