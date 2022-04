Cheio de violência, thriller de ação estreia na Netflix

Protagonizado por Nicolas Cage, o thriller de ação Ajuste de Contas tem tudo para se tornar um grande sucesso na Netflix. Recém-chegado à plataforma, o longa já conquista fãs com um clima de tensão generalizada e impressionantes cenas de violência – comparadas às de hits como Furioza e Abaixo de Zero.

Ajuste de Contas – A Score to Settle em seu título original – é um filme de ação dirigido por Shawn Ku (Samsara). O roteiro é de John Stewart Newman.

Lançado originalmente em 2019, Ajuste de Contas falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 15% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Entretanto, o filme deve ganhar uma nova chance com os assinantes da Netflix. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

De que fala a história de Ajuste de Contas na Netflix?

“Após sair da prisão, um homem com um grave problema de insônia vai atrás de quem o fez pagar por um crime que não cometeu”, afirma a sinopse oficial de Ajuste de Contas na Netflix.

O longa acompanha a eletrizante história de Frank, um executor da máfia que, após passar 19 anos na cadeia, é diagnosticado com uma incurável doença terminal.

Após o diagnóstico, Frank é libertado da prisão e ganha a oportunidade de passar os últimos dias de vida como um homem livre.

Entretanto, o protagonista deve escolher entre viver os últimos momentos junto da família ou buscar vingança contra os responsáveis por sua injusta prisão.

Como indica o título do longa, Frank opta pela segunda opção – e se envolve em uma jornada eletrizante, repleta de violência, mentiras e segredos.

O elenco de Ajuste de Contas é liderado por Nicolas Cage no papel de Frank, um ex-mafioso à procura de vingança.

Considerado um dos atores mais famosos de Hollywood, Cage é conhecido por suas interpretações excêntricas e personagens exagerados.

Benjamin Bratt (Miss Simpatia) interpreta Q, um antigo amigo de Frank que acaba se envolvendo na jornada do protagonista.

Noah Le Gros (Depravados) vive Joey, o filho de Frank, que sofre com o vício em drogas.

Karolina Wydra (Sneaky Pete) interpreta Simone, uma prostituta com quem Frank desenvolve uma grande conexão.

O elenco principal de Ajuste de Contas é completado por Nicole G. Leier (Black Chicks), Ian Tracey (Calor Tropical) e Nicole Muñoz (Pyewacket).

Ajuste de Contas, com Nicolas Cage, já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do thriller de ação.