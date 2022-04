Chris Hemsworth reage ao trailer de Thor: Amor e Trovão

Chris Hemsworth reagiu ao lançamento do teaser trailer de Thor: Amor e Trovão, quarto filme do deus do trovão na Marvel.

No Instagram, o ator compartilhou o teaser, com uma descrição dizendo um pouco do que podemos esperar nessa aventura do personagem.

‎”Aqui está o primeiro teaser de Thor Love And Thunder. Todas as sensações de uma aventura clássica de Thor. Grande, barulhento e louco e cheio de coração”, começa a descrição da publicação.

“Você vai rir você vai chorar, então você vai rir tanto que você vai chorar um pouco mais!! Amor e Trovão chegando ao mundo todo em 8 de julho!! ‎”, continua a descrição.

Veja a publicação de Chris Hemsworth, abaixo.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

‎”O filme mostra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo o que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino intergaláctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‎r‎ainha Valquíria (Tessa Thompson),‎‎ Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança de Gorr e pará-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse. ‎

O elenco de Thor 4 conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale e Russell Crowe.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. O trailer pode ser visto abaixo.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.