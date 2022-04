Coisas que só adultos notam em Sonic 2

Sonic 2 chegou aos cinemas do Brasil no dia 08 de abril e já está dando o que falar, seguindo os passos de seu filme antecessor ao fazer grande sucesso entre os espectadores.

O novo filme apresenta Tails, melhor amigo de Sonic, e seu rival vermelho Knuckles para novas aventuras. O filme marca, ainda, a despedida de Jim Carrey à sua carreira de ator, agora que ele anunciou sua aposentadoria.

Apesar de ser um filme voltado para espectadores de todas as idades, há algumas coisas em Sonic 2 que apenas adultos e fãs mais velhos da franquia poderão perceber de cara.

Confira algumas das curiosidades sobre o novo filme:

Referência ao Náufrago

A cena de abertura de Sonic 2 se dá alguns meses após o momento que paramos no primeiro filme. Vemos Robotnik (Jim Carrey) exilado em um planeta distante e, para fazer companhia a ele, faz amizade com uma Máquina de Rube Goldberg. É uma referência ao filme Naufrágo, no qual o personagem de Tom Hanks conversa com uma bola de volêi.

Referência a um jogo derivado

O Agente Stone (Lee Majdoub), lacaio de Robotnik, prepara cappuccinos em um café chamado Mean Bean Cafe. Esse nome é uma referência a um antigo jogo derivado da franquia Sonic, chamado Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, que é uma imitação de Tetris e Dr. Mario. O game foi lançado em 1993 pela Sega.

Tails é dublado por uma mulher

Não é raro que produções animadas, de Os Simpsons a Naruto, use mulheres para dublar meninos pré-adolescentes, evitando que as vozes adultas muito grossas contrastem com o início da puberdade masculina. Nos Estados Unidos, a voz de Tails é feita por Colleen O’Shaughnessey.

Agente Stone é mais que um capanga?

A relação entre Robotnik e Stone nem sempre é tão fácil de ser lida pelos públicos mais novos, mas os adultos facilmente percebem que toda a humilhação a qual Stone se submete para ter a aprovação de seu mestre está relacionada a um possível interesse romântico.

O poder da amizade

No filme, vemos como Tom (James Marsden) está preocupado com o bem-estar de Sonic, que ainda não sabe muito bem quem é ou o que quer fazer, e Tom acaba funcionando como uma espécie de conselheiro, até recomendando que ele encontre amigos e colegas que sejam parecidos com ele. Sem Tails e Knuckles, provavelmente o final do filme teria sido diferente.

A origem do Sonic

Você sabia que os animais que inspiraram os personagens de Sonic 2 existem na vida real? As equidnas são animais típicos da Austrália e da Nova Guiné, sendo um animal de focinho mais fino e longo e espinhos mais afiados que os de um ouriço.

Onde foi parar o anel

Tom é o melhor amigo humano de Sonic, que está no Havaí com sua esposa, Maddie (Tika Sumpter), para o casamento de sua irmã Rachel (Natasha Rothwell). Sonic está em perigo e entra em contato com Tom para pedir ajuda, solicitando que ele use o anel de teletransporte. O problema é que Tom perdeu o anel mágico, trocando-o pelo cerimonial.

Knuckles não deveria ter confiado em Robotnik

Inicialmente, Knuckles tem rancor contra o clã azul e, portanto, de Sonic, o que o levou a se juntar ao Dr. Robotnik em um acordo que parecia simples, mas que o público (em especial os mais velhos) percebeu que era na verdade uma traição. Robotnik não é confiável e Knuckles deveria saber disso, mas sua inocência o transformou em, posteriormente, um amigo poderoso para Sonic.

Sonic 2 já está em cartaz nos cinemas.