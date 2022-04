Cheio de mistérios, novo thriller faz sucesso no Prime Video

Protagonizado por astros de Mulher-Maravilha e Westworld, Um Jantar Entre Espiões tem tudo para se tornar um grande sucesso no Amazon Prime Video. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o longa já conquista fãs com muito mistério, grandes reviravoltas e um desfecho bombástico.

Lançado em abril de 2021, Um Jantar Entre Espiões – All The Old Knives (Todas as Velhas Lâminas) no título original – é uma produção do cineasta dinamarquês Janus Metz Pedersen (True Detective).

Após sua estreia, o filme do Prime Video garantiu 68% de aprovação no Rotten Tomatoes. Um Jantar Entre Espiões foi muito elogiado pelas performances do elenco e por seu clima de tensão.

Perfeito para fãs de thrillers e filmes de suspense, Um Jantar Entre Espiões está disponível na Amazon. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

De que fala a história de Um Jantar Entre Espiões no Amazon Prime Video?

A trama de Um Jantar Entre Espiões é baseada no livro homônimo de Olen Steinhauer, que também é o roteirista do longa.

Um Jantar Entre Espiões acompanha a história dos agentes secretos Henry Pelham e Celia Harrison, ex-amantes que trabalham juntos em uma influente organização de espionagem.

A trama começa quando a CIA descobre que um de seus agentes vazou uma informação crucial – que teria causado a morte de mais de 100 pessoas.

Para investigar esse complexo “acidente”, a agência recruta o veterano Henry Pelham, que tenta descobrir a identidade do culpado junto com a ex-namorada Celia Harrison.

A dupla acaba envolvida em uma teia de mentiras, segredos e reviravoltas, onde nada é o que parece.

Com estrelas da DC e Westworld – Conheça o elenco de Um Jantar Entre Espiões

O elenco de Um Jantar Entre Espiões é liderado por Chris Pine e Thandiwe Newton como os agentes secretos Henry Pelham e Celia Harrison.

Chris Pine é mais conhecido por sua performance como Steve Trevor nos filmes da Mulher-Maravilha. O ator também está na franquia Star Trek e A Lenda dos Guardiões.

Thandiwe Newton, por sua vez, é famosa por interpretar Maeve na série Westworld, exibida pela HBO.

Laurence Fishburne, de filmes como Matrix e John Wick 2, vive Vick Wallinger, o chefe de Henry na organização de espiões.

Jonathan Pryce (Game of Thrones, Dois Papas) interpreta Bill Compton, o mentor de Celia.

O elenco principal de Um Jantar Entre Espiões conta também com David Dawson (The Last Kingdom), Gala Gordon (The Crown), Corey Johnson (Doctor Who), Colin Stinton (O Ultimato Bourne), Ahd Kamel (Wadja) e David Bedella (Nas Alturas).

Um Jantar Entre Espiões já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.