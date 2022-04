Com atriz de 365 DNI, nova comédia romântica faz sucesso na Netflix

Lançado em 2020, 365 DNI se tornou um inesperado hit na Netflix. Enquanto a aguardada continuação do longa não estreia, você pode “matar a saudade” com uma comédia romântica protagonizada por uma atriz do filme. Trata-se de A Megera Domada, produção polonesa que já faz grande sucesso na plataforma.

O título do longa faz referência à peça homônima de William Shakespeare. Considerada uma das histórias mais populares do dramaturgo, a trama também originou a novela O Cravo e a Rosa, exibida pela Rede Globo.

Assinantes da Netflix podem esperar por cenas hilárias, grandes reviravoltas e momentos de grande emoção no enredo de A Megera Domada.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de A Megera Domada e seu elenco – liderado por uma atriz de 365 DNI.

Tudo sobre a trama de A Megera Domada na Netflix

“Uma cientista de coração partido volta para casa em busca de um recomeço. Mas seu irmão picareta contrata um bonitão para convencê-la a vender as terras da família”, afirma a sinopse oficial de A Megera Domada na Netflix.

Ou seja: a trama do filme polonês é muito parecida com a do livro que inspira a história.

A Megera Domada acompanha a história da protagonista Kaska, uma cientista que, após sofrer uma grande decepção amorosa, decide retornar à sua cidade natal.

Em seu retorno, Kaska passa a brigar muito com o irmão. Com o objetivo de distrair a atenção da cientista, ele decide contratar um “namorado falso” para conquistá-la.

Nesse cenário complicado, Kaska acaba criando uma grande conexão com o pretendente Patryk – o que leva a confusões hilárias e momentos realmente emocionantes.

Conheça o elenco de A Megera Domada, com atriz de 365 DNI

O elenco de A Megera Domada é formado inteiramente por atores poloneses, pouco conhecidos pelo público internacional.

No papel da protagonista Kaska está a atriz polonesa Magdalena Lamparska, que dá um show como a divertida cientista.

Você pode até não reconhecer o nome da atriz, mas ela é conhecida por interpretar Olga – a melhor amiga da protagonista Laura – na franquia 365 DNI.

Mikolaj Roznieski vive Patryk, um jovem sedutor que é contratado pelo irmão de Kaska para conquistar a protagonista.

O elenco de A Megera Domada conta também com Piotr Cyrwus, Jan Kardasinski, Dorota Landowska, Adam Małysz, Piotr Polk, Tomasz Sapryk, Magdalena Schejbal, Dorota Stalinska, Elżbieta Trzaskoś, Mariusz Wach e Sławomir Zapała

A Megera Domada, com a atriz de 365 DNI já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.