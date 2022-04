Com Sandra Bullock, clássico de suspense faz sucesso na Netflix

Uma das maiores estrelas de todos os tempos, Sandra Bullock está em um filme de suspense que faz grande sucesso na Netflix. O clássico Premonições chegou aos cinemas há 15 anos atrás, e agora, ganha uma nova chance na plataforma. O longa é uma boa pedida para quem curte filmes com grandes reviravoltas e desfechos surpreendentes.

Lançado em 2007, Premonições é uma produção de Mennan Yapo, com Sandra Bullock no papel principal. O roteiro é de Bill Kelly.

Em seu lançamento original, Premonições falhou em conquistar a crítica especializada. O filme garantiu apenas 8% de aprovação no Rotten Tomatoes – mas esse nível não reflete a opinião do público. Afinal de contas, o filme faturou uma bilheteria de 80 milhões de dólares com orçamento de apenas 20 milhões.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama inquietante e o elenco de estrelas de Premonições, na Netflix.

De que fala a história de Premonições na Netflix?

“Uma mulher fica arrasada ao descobrir que o marido morreu em um acidente de carro. Mas no dia seguinte, ele reaparece como se nada tivesse acontecido”, afirma a sinopse oficial de Premonições na Netflix.

Parece assustador, certo? Basicamente, o longa acompanha a história de uma mulher presa em um trágico loop temporal.

A trama do longa começa quando a protagonista Linda Hanson recebe a chocante notícia da morte do marido Jim. Viajando a negócios, o empresário teria morrido em um acidente de carro.

Enquanto tenta organizar o funeral do marido, Linda acaba adormecendo no sofá, acompanhada da mãe.

No dia seguinte Linda se surpreende ao encontrar Jim ao seu lado – mais vivo do que nunca.

Inicialmente, Linda acredita ter vivido apenas um pesadelo extremamente realista. Porém, com o passar do tempo, a personagem de Sandra Bullock percebe estar presa em um loop temporal.

Nesse cenário complicado, Linda luta contra o tempo e o destino para salvar a família.

Sandra Bullock e o elenco de Premonições

Como já citamos, o elenco de Premonições é liderado por Sandra Bullock como a protagonista Linda Hanson.

Uma das atrizes mais famosas do cinema, Bullock está em filmes como Miss Simpatia, Velocidade Máxima, 8 Mulheres e um Segredo, Gravidade e Imperdoável.

Julian McMahon (Nip/Tuck) vive James ‘Jim’ Hanson, o marido de Linda que morre em acidente de carro.

As atrizes Courtney Taylor Burness (Mulher Solteira Procura) e Shyann McClure (House) vivem Bridgette e Megan, as duas filhas do casal.

Amber Valletta, de séries como Revenge e Blood & Oil, é Clarie Francis, uma mulher do passado de Jim que guarda um grande segredo.

Kate Nelligan (Instinto Fatal) interpreta Joanne, a mãe de Linda, que chega para ajudar a filha a organizar o funeral de Jim.

O elenco de Premonições é completado por Nia Long, Jude Ciccolella, Peter Stormare, Seamus Davey-Fitzpatrick e Mark Famiglietti.

Premonições já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.