Com tensão do início ao fim, suspense conquista assinantes da Netflix

Se você curte filmes de suspense e tramas cheias de tensão, Hóspede Indesejado é uma boa pedida. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o longa já figura no Top 10 da plataforma, recebendo grandes elogios por seu enredo surpreendente. Ao acompanhar uma história que poderia acontecer com qualquer um, o filme arrepia os espectadores do streaming.

Lançado originalmente em 2019, Hóspede Indesejado – também encontrado sob o título original The Intruder (O Intruso) – é uma produção de Deon Taylor, cineasta famoso por filmes como Cores da Justiça.

Em seu lançamento original, Hóspede Indesejado se tornou um inesperado sucesso comercial, garantindo uma bilheteria de 40 milhões de dólares com um orçamento de apenas 8.

O filme, entretanto, falhou em conquistar a crítica especializada, com apenas 33% de aprovação no Rotten Tomatoes. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco na Netflix.

Tudo sobre a história de Hóspede Indesejado na Netflix

Hóspede Indesejado faz sucesso na Netflix com uma premissa relativamente simples: um jovem casal é aterrorizado pelo antigo proprietário de sua nova casa.

“Depois de se mudar para a casa dos sonhos, um casal precisa lidar com o proprietário anterior, que não consegue se desapegar do imóvel”, afirma a sinopse de Hóspede Indesejado na Netflix.

Hóspede Indesejado acompanha a história de Scott e Annie Russell, um jovem casal que garante um “negócio irrecusável” ao comprar a casa do solitário viúvo Charlie, na região de Napa Valley, Califórnia.

Entretanto, o que deveria ser um verdadeiro sonho para Annie e Scott, acaba virando um pesadelo sem precedentes.

Sem conseguir se desapegar da antiga casa, Charlie passa a aparecer constantemente e interferir na rotina diária do casal.

Mas quando o comportamento errático do viúvo evolui para uma perigosa obsessão, Annie e Scott acabam se envolvendo em um violento embate – com o potencial de destruir para sempre tudo que eles lutaram para conquistar.

Conheça o elenco de Hóspede Indesejado na Netflix

O elenco de Hóspede Indesejado é liderado pelos atores Michael Ealy e Meagan Good como o casal Scott e Annie Howard.

Michael Ealy é conhecido por performances em filmes como Velozes e Furiosos 2 e Pense Como Eles, além das séries Westworld e A Vizinha da Mulher na Janela.

Meagan Good, por sua vez, é famosa por filmes como Jogos Mortais 2, Alma Perdida e Shazam.

O elenco principal de Hóspede Indesejado é completado por Dennis Quaid (O Milagre Azul) como o sinistro viúvo Charlie.

Também estão no elenco de Hóspede Indesejado os atores Joseph Sikora, Erica Cerra, Alvina August, Lee Shorten e Kurt Evans.

Hóspede Indesejado está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.