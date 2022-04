Criticado suspense com Jennifer Lopez faz sucesso na Netflix

Mais conhecida por sua carreira musical, a popstar Jennifer Lopez conta também com projetos de peso no cinema. Um desses filmes é o suspense Nunca Mais, que após ser muito criticado pela imprensa especializada, ganha uma nova chance na Netflix. O longa encontra sucesso na plataforma, e já figura no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil.

Lançado originalmente em 2002, o thriller Nunca Mais – Enough em seu título original – é uma produção de Michael Apted (007: O Mundo Não é o Bastante). A trama é baseada no livro “Black and Blue”, um best-seller de mistério escrito por Anna Quindlen.

Em seu lançamento original, Nunca Mais foi detonado pela crítica especializada. O longa garantiu apenas 22% de aprovação no Rotten Tomatoes, e contou com uma modesta bilheteria de 51 milhões de dólares (com orçamento de 38 milhões).

Mas na Netflix, Nunca Mais conseguiu chamar a atenção dos assinantes. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história de Nunca Mais na Netflix

No centro da trama de Nunca mais está um tema realmente delicado: a violência doméstica.

“Uma mulher foge com a filha ao perceber que seu marido não é o homem maravilhoso que imaginava, mas ele as persegue implacavelmente”, afirma a sinopse oficial de Nunca Mais na Netflix.

A trama de Nunca Mais começa quando a humilde garçonete Slim se apaixona pelo rico empreiteiro Mitch.

Os dois não demoram a se casar, e após se mudarem para um idílico subúrbio, Slim fica cada vez mais próxima da vida que sempre sonhou.

Entretanto, os sonhos da protagonista são despedaçados quando Mitch mostra sua verdadeira personalidade – muito diferente do “homem perfeito” por quem Slim se apaixonou.

O marido se torna violento, e seu comportamento abusivo força Slim a fugir com a filha e se esconder do antigo amado.

Cada vez mais obsessivo, Mitch decide perseguir a esposa em um verdadeiro jogo de gato e rato – onde as consequências são mortais.

Jennifer Lopez e o elenco de Nunca Mais

Como já citamos, o elenco de Nunca Mais é liderado por Jennifer Lopez no papel da protagonista Slim Hiller.

No cinema, a popstar é famosa por filmes como As Golpistas, A Sogra e Encontro de Amor.

Billy Campbell (Drácula de Bram Stoker) dá vida ao assustador Mitch Hiller, o obsessivo e violento marido de Slim.

Tessa Allen (Arcadia) interpreta Gracie Hiller, a filha do casal.

Juliette Lewis, de filmes como Um Drink no Inferno e Álbum de Família, é Ginny, uma das melhores amigas de Slim.

Dan Futterman (A Gaiola das Loucas) interpreta Joe, o ex-namorado de Slim.

Noah Wyle (Donnie Darko) é Robbie, um policial que se torna o principal capanga de Mitch.

Nunca Mais, com Jennifer Lopez, está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.